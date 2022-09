Hoge koninklijke onderscheiding voor Marie-José Enders: ‘Tegenstanders zijn nu medestanders’

HEERLEN/AMMERZODEN - Marie-José Enders uit Ammerzoden is bij haar afscheid van de Open Universiteit Heerlen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Henny van Kooten mochten de onderscheiding uitreiken in de Limburgse stad.

Professor dr. Marie-José Enders-Slegers (77) is in de Bommelerwaard bekend als oprichtster van de Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard, het asiel aan de Steenweg in Bruchem. Als wetenschapper heeft ze zich ingezet voor onderzoek naar de band tussen mens en dier, de zogeheten antrozoölogie. Zij is voorloper op het gebied van gezondheid en welzijn van mens en dier én de relatie tussen mens en dier.

Enders zet zich al jarenlang in als bestuurslid en adviseur voor de Stichting AAIZOO, een organisatie die ze in 2009 oprichtte. Die stichting houdt zich bezig met activiteiten en werkzaamheden, waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Dan gaat het bijvoorbeeld om het inzetten van honden, paarden of andere dieren bij therapie. Ook is zij president van internationale organisaties Animal Assisted Interventions en de International Association of Human-Animal Interaction Organisations.

Begrip kwam later

Bij de Open Universiteit in Heerlen was ze de afgelopen jaren actief als onbezoldigd hoogleraar. Eerder was ze verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Bij haar onderzoek ging het niet alleen om het positieve effect van huisdieren op het welzijn van ouderen, dementerenden of kinderen met autisme of om viervoeters op de werkvloer. Ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld was onderwerp. ,,Mensen die dieren mishandelen en ze bijvoorbeeld inzetten als chantagemiddel, blijken in veel gevallen ook andere misdrijven te plegen.”

Haar werk leidde niet meteen tot begrip. ,,Het heeft lang geduurd, voordat ik niet meer werd weggehoond”, zei ze in een interview met het Brabants Dagblad in 2019. ,,Ik ben uitgelachen op de Universiteit van Utrecht toen het ging over huisdieren en het welzijn van ouderen. ‘Wat is dit nou?’, klonk het toen ik promoveerde. ‘Is dit wetenschap?’ Maar de grootste tegenstanders zijn nu medestanders. Er zijn aardig wat stappen gezet.”



