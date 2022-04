Honderd vluchtelingen op bedrijventerrein De Ooijk in Zaltbommel

Apotheek Ammerzoden geschikt voor opvang vluchtelin­gen; ook 50 chalets op Resort aan de Maas

AMMERZODEN/AALST - De vluchtelingen die momenteel in sporthal De Maayenbogerd in korte crisisnoodopvang zitten, zouden in de Bommelerwaard een onderkomen moeten krijgen. Daar pleit burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel voor. ,,Het is niet goed om met deze mensen te gaan leuren.”

23 maart