Huis Brakel moet van ‘de puist’ af; eigenaar Geldersch Landschap steekt meer dan miljoen in verbouwing

Hoger beroep in zaak handgra­naat Kerkdriel levert geen lagere straf op

KERKDRIEL/ARNHEM - Marouan T. is opnieuw veroordeeld tot 5 jaar cel voor betrokkenheid bij de mislukte poging om in Kerkdriel een handgranaat te laten ontploffen. Het gerechtshof in Arnhem acht meer bewezen dan de rechtbank. Dat verandert echter niets aan de straf.

9 mei