Huisartsenpost Hedel blijft zeker tot november dicht; ook na de zomer ‘s avonds en in het weekend naar het JBZ

HEDEL/DEN BOSCH - De huisartsenpost in Hedel blijft langer dicht dan verwacht. Mensen uit de Bommelerwaard die 's avonds of in het weekend een huisarts nodig hebben, zullen tot en met oktober naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch moeten.

De post in dorpshuis Gelre's End zou eigenlijk op 4 september weer open gaan na een sluiting sinds 23 juli. De organisatie achter de huisartsenposten voor de regio Oss en de Bommelerwaard, Huisartsenposten Oost-Brabant, heeft het personeelstekort nog niet kunnen oplossen. Hedel blijft door de week en in het weekend gesloten, de post in Oss is op zaterdag en zondag wel open.

Hoog ziekteverzuim

Volgens een mededeling van de organisatie blijft het aantal telefoontjes onverminderd hoog, er zijn te weinig mensen en onder degenen die wel werken is het ziekteverzuim hoog. De roosters zijn, net als aan het begin van de zomer, niet rond te krijgen. ‘Om deze redenen kan de organisatie niet anders dan de tijdelijke sluiting van Oss en Hedel te verlengen tot en met 31 oktober.

Harrie Geboers, voorzitter van de raad van bestuur van HAP Oost-Brabant geeft aan dat de problemen verergeren: ,,Het tekort aan triagisten (telefonisten die een eerste beoordeling doen van de klachten van een beller, BK) en doktersassistenten is een landelijk probleem. We hadden de hoop dat we het probleem na de zomermaanden hadden kunnen verminderen. Helaas neemt de krapte in bezetting verder toe en ook de uitval door ziekte neemt niet af. We worden bovendien veel gebeld met zorgvragen die geen spoed hebben.” Hij doet daarom een oproep aan het publiek om alleen met de huisartsenpost te bellen als er sprake is van een dringende medische situatie.

Doorn in het oog

Op 5 maart van dit jaar sloot de huisartsenpost in Zaltbommel om naar dorpshuis Gelre’s End in Hedel te verhuizen. De huisartsenpost zou eigenlijk in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan de Fiep Westendorplaan komen, maar de bouw daarvan is nog niet begonnen. Het vertrek naar het verbouwde dorpshuis in Hedel was een doorn in het oog van de Zaltbommelse politiek. De Maasdrielse partijen verwelkomden de nieuwe huurder van Gelre's End met open armen.



