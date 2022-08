In de Bommelerwaard moeten weer katholieke kerken dicht

Ton van Balken, lid van het kerkbestuur van de Franciscusparochie, windt er geen doekjes om: september wordt een onaangename maand voor de parochianen. Want wie wil dat de kerk in zijn of haar dorp de deuren sluit, de plek waar zoveel lief en leed is gedeeld, waar is getrouwd, gedoopt en begraven? En toch moet die knoop worden doorgehakt. ,,Eind september gaan we in gesprek met de lokale werkgroepen.”