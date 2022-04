Inschrijving voor Avondvierdaagse Bommelerwaard is gestart; thema in juli is Hawaii

De laatste avondvierdaagse werd gehouden in 2018. Alle basisscholen in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn inmiddels op de hoogte van het evenement, waar traditiegetrouw veel basisschoolleerlingen aan deelnamen.

5 en 10 kilometer

Inschrijven à 6 euro per persoon kan via de site van de organisatie voor de afstanden 5 en 10 kilometer. De etappes zijn Kerkdriel op dinsdag, Brakel op woensdag, Hedel op donderdag en de finale op vrijdag in Zaltbommel. Voor de groep of school die het thema het leukst weet uit te dragen wacht in Zaltbommel een prijs.