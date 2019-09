Is het een peer? Is het een appel? Het is de Papple!

video Opluchting in Zuilichem, en vooral mededogen met jonge verdachte en haar ouders

27 september ZUILICHEM - Spanning, speculaties en kokende woede hebben maandenlang Zuilichem in de greep gehouden. En zeker het buurtje aan de oostkant van het dorp in de Bommelerwaard, waar soms wel dag na dag een auto of kliko in de brand vloog. Maar nu er donderdagavond een verdachte is aangehouden klinkt er op straat behalve opluchting vooral mededogen. Omdat het een meisje van vijftien is. “Dit kind heeft hulp nodig en laten we in vredesnaam de ouders niet vergeten.”