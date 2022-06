Jacques Mombers neemt als ridder afscheid van Slot Loevestein

Jacques Mombers uit Zuilichem zet zich al meer dan een halve eeuw in voor het slot in het Munnikenland. Dat doet hij als werknemer en vrijwilliger. Hij was verantwoordelijk voor de veiligheid, verzorgde rondleidingen en ontvangsten en kroop regelmatig en toe in de huid van de beroemdste gevangene van het slot: Hugo de Groot.

Hij kwam bij het Slot terecht als gids. Hij kwam als tiener aan die baan via zijn broer Huib, die later bekendheid verwierf met het dakpannenmuseum in Alem. Mombers was later als beheerder betrokken bij de restauratie en het onderhoud van het rijksmonument.

In maart was al bekend dat hij Loevestein vaarwel zou zeggen. Zaterdag 25 juni was het moment van afscheid daar.

Tour de Waal

Naast zijn werk bij Slot Loevestein is Mombers sinds 1990 bestuurslid en vrijwilliger bij de EHBO Brakel. Twintig jaar is hij lid van de dorpsraad Zuilichem. Vanaf 2019 is hij als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij de Stichting Comité 5 mei en Tour de Waal. Bij de wildbeheereenheid Dongemond is hij bestuurslid en vrijwilliger. Die organisatie beheert een gebied van 5000 hectare in de Langstraat.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.