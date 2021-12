Jongen van 9 getroffen door hartstilstand op voetbalveld van Roda Boys

Video Jongeren gooien zwaar vuurwerk in stapel brandende autobanden in Waarden­burg

WAARDENBURG - De brandweer van Waardenburg is zaterdagavond in actie moeten komen, omdat een stapel autobanden in brand was gestoken. Daarnaast werd er zwaar vuurwerk in de brandende autobanden gegooid. Dit zorgde voor enkele grote vuurballen.

