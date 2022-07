Kijkcijferhit ‘Kopen zonder kijken’ in Den Bosch en de Bommelerwaard

DEN BOSCH/ROSSUM - Het populaire televisieprogramma Kopen zonder kijken (RTL4) speelt zich in de aflevering van maandag 4 juli af in Den Bosch en omgeving, en in de Bommelerwaard.

In het programma zoekt een vast team van deskundigen een woning voor een stel of een gezin dat wil verhuizen, maar zelf niets gevonden krijgt. De kopers zetten blind hun handtekening onder de koopovereenkomst, zonder dat ze weten wat ze waar hebben gekocht. Het eindresultaat krijgen ze pas op de dag van de verhuizing te zien.

Het jonge Bossche stel Lotte (25) en Rob (28) schakelde het programma in omdat het niet lukte om in Den Bosch en omgeving een leuke woning te vinden. Vertrekpunt is een woning in de binnenstad. Een mooi huis op een mooie locatie, maar Lotte en Rob moeten het wel delen met twee huisgenoten. En de twee, die elkaar leerden kennen tijdens een vakantie in IJsland, zijn toe aan een eigen plekje.

Lotte wil het liefst in Den Bosch blijven, maar voor Rob heeft een rustig en vooral groen dorp de voorkeur. Alex van Keulen, de makelaar van het programma, gaat met bijna 4 ton op zak zoeken naar een geschikte woning. Hij bezoekt huizen in onder andere Den Bosch, Rosmalen, Kerkdriel, Rossum en Zaltbommel. In de overspannen woningmarkt grijpt hij een paar keer mis, maar uiteindelijk vindt hij toch een huis voor het Bossche stel.

Dat wordt, nadat het is aangekocht, eerst nog onderhanden genomen door bouwkundige Bob Sikkes en styliste Roos Reedijk. Vooral die laatste kan helemaal losgaan, want Lotte en Rob houden niet van strak, wit en industrieel. Kleur en een druk behangetje, dat is meer hun stijl. Kopen zonder kijken, dat gepresenteerd wordt door Martijn Krabbé, is op maandag 4 juli om 20.30 uur te zien bij RTL4.



