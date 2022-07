Kortdurende opvang asielzoekers in sporthal De Ring; Zaltbommel helpt om druk op Ter Apel te verminderen

ZALTBOMMEL - Sporthal De Ring in Zaltbommel is door de gemeente beschikbaar gesteld voor kortdurende crisisnoodopvang van asielzoekers. De ruimte wordt sober ingericht om vanaf maandag 18 juli maximaal 65 mensen onderdak te bieden. De opvang is tot uiterlijk 1 oktober.

Daarmee geeft Zaltbommel gehoor aan de oproep van Den Haag om extra opvanglocaties aan te bieden. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen. Daar leidt de toestroom van asielzoekers tot mensonterende toestanden. Zo moeten mensen er vaak op de grond, in een stoel of buiten op straat slapen.

Brief aan omwonenden

‘U heeft vast beelden op het nieuws gezien van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel’, begint burgemeester Pieter van Maaren zijn brief aan mensen die in de buurt van de voormalige sporthal wonen. Hij noemt de situatie in Ter Apel onhoudbaar. ‘Ik zie de grote noodzaak van extra opvangplekken en daarom stel ik Sporthal De Ring beschikbaar als tijdelijke crisisnoodopvanglocatie.’

Crisisnoodopvang is vergelijkbaar met de manier waarop vluchtelingen uit Oekraïne onderdak kregen in de sporthal in Aalst. Alleen gaat het nu om mensen die asiel aanvragen of dat al hebben gedaan. Of ze hebben al asiel gekregen, maar er is nog geen woning beschikbaar. ‘De samenstelling van de groep verandert voortduren', schrijft de burgemeester. Het is volgens hem daarom niet mogelijk om duidelijk aan te geven wie er naar Zaltbommel komen.

Vrijdag 15 juli kunnen mensen van 11.00 tot 12.00 uur tijdens een inloopspreekuur in de sporthal vragen stellen over de opvang. De organisatie van die bijeenkomst is in handen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Vanaf maandag is de veiligheidsregio telefonisch bereikbaar voor vragen.

Geen hulpgoederen

De gemeente verzoekt inwoners van Zaltbommel om geen hulpgoederen naar De Ring te brengen. Als er bepaalde spullen nodig zijn, zal via sociale media een oproep worden gedaan.



