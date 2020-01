Krantenbezorgster Diana (36) vond de handgranaat in Kerkdriel

Coke tussen de bananen, dreig-sms’jes en nu een handgra­naat: hoe bang moet je zijn als je bij De Groot werkt?

11:11 HEDEL - Al langere tijd is fruithandel De Groot in Hedel serieus doelwit van drugsciminelen. Er kwamen angstaanjagende dreig-sms’jes binnen, medewerkers met de dood bedreigd en maandag werd als voorlopig dieptepunt een handgranaat op scherp gevonden voor de deur van een medewerker. Verslaggevers Pim Dikkers en Merel van Beers maakten in november dit verhaal over de dreiging aan het Hedelse bedrijf.