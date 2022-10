Langdurige omleiding richting de pont naar Brakel vanwege dijkverzwaring

Binnen­vaart­schip botst tegen pont Bra­kel-Herwijnen; geen gewonden

BRAKEL/HERWIJNEN - De veerpont tussen Brakel en Herwijnen is donderdagochtend in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. Er is niemand gewond geraakt. De pont is tijdelijk uit de vaart en naar de werf voor een noodreparatie.

22 september