Leren in Alem doe je vooral in de buitenlucht; Odradaschool bijna officiële buitenschool

Je moet even om de hoek van het schoolgebouw kijken om te zien hoe mooi het plein is geworden. Een klimtoestel, een buitelrek een speelhut, een glijbaan in het talud van de zomerdijk, stapstenen voor evenwichtsspelletjes. Er zijn bomen geplant en er is bestrating die de speeltoestellen met elkaar verbindt. En als de kinderen dan een keer in een lokaal zitten, dan kijken ze uit op al dat moois. In niets is dit meer een schoolplein dat je je voor de geest haalt bij een school uit de jaren ‘60.