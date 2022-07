Leren vechten van de geuzen; Zaltbommel zet de klok 450 jaar terug

DHL Zaltbommel ruim twee uur door boeren geblok­keerd

ZALTBOMMEL - Boeren hebben maandagavond ruim twee uur de toegang geblokkeerd van het distributiecentrum van DHL op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel. Burgemeester Pieter van Maaren is rond kwart over tien met de boeren gaan praten om hun verhaal aan te horen.

5 juli