Lichaam gevonden in de Waal bij Rossum, mogelijk een van de jonge slachtoffers van Duits zwemdrama

UPDATE Studenten Wageningen doen onderzoek onder omwonenden geitenhou­de­rij

7 juni HURWENEN/WAGENINGEN - Hoe is het om te wonen in de omgeving van de geitenhouderij? En in hoeverre vindt u dat de gemeente transparant is over ontwikkelingen in de besluitvorming omtrent intensieve geitenhouderij? Twee vragen uit de enquête die studenten van Wageningen University and Research (WUR) uitvoeren onder mensen die in de buurt van Hurwenen wonen.