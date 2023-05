Lichaam gevonden in woning in Gameren: ‘We houden alle scenario’s open’

met videoGAMEREN - In een huis aan de Beemstraat in Gameren is dinsdagmiddag een lichaam aangetroffen. De omgeving van de woning is afgezet. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak: ,,We houden alle scenario’s nog open.”