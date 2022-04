Lintje met een Bommels tintje op Texel; Jeroen van Hattum al 25 jaar betrokken bij zomerkamp Orizon

Van Hattum vertrok 25 jaar geleden naar Texel om daar als journalist te gaan werken voor de Texelse Courant. Dinsdag deed hij in Den Burg de hele dag verslag van de jaarlijkse lintjesregen op het eiland. Tot zijn verrassing trapte hij zelf in de gebruikelijke smoes om naar het gemeentehuis en was hij dit jaar zelf aan de beurt. Van Hattum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.