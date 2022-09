Loevestein zet voor het eerst de poort open op Monumentendag

POEDEROIJEN/BRAKEL - Voor het eerst doet Slot Loevestein mee aan Open Monumentendag. Zaterdag 10 september is het slot in het Munnikenland gratis te bezoeken. Vanwege de verwachte drukte moeten belangstellenden wel een tijdslot boeken. Een greep uit de activiteiten in de Bommelerwaard

Tussen 10.00 uur tot 17.00 uur is er elk uur de mogelijkheid om Loevestein te bezoeken. Belangstellenden kunnen op de site van het monument gratis tickets bestellen. Bezoekers kunnen ook de gratis de tijdelijke tentoonstelling Denkend aan water bekijken.

In Brakel is ook Het Spijker te bezoeken. Elk half uur zijn er rondleidingen door het bijzondere middeleeuwse gebouw aan de Dreef 1. Bij Huis Brakel, even verderop, is De Oude Moestuin open. Een bevriende vrijwilligster is bereid gevonden om de openstelling over te nemen van de vaste beheerders. Tegenover de tuin is het koetsiershuis van Huis Brakel open, waar de De Vier Heerlijkheden een stijlkamer heeft ingericht.

In Ammerzoden wordt met een wandeling een link gelegd tussen de ruïnekerk en kasteel Ammersoyen. De gids vertrekt om 13.30 en 15.00 uur bij de kassa van het kasteel.

In Hurwenen is molen Vento Vivimus open voor publiek. Dat geldt ook voor korenmolen De Hoop in Zuilichem en De Gebroeders Remmerde aan de dijk in Nederhemert. Wie toch in Nederhemert is kan op het Eiland het kerkje en kasteel Nederhemert bezoeken.

bij Heerewaarden is Fort Sint-Andries te bezoeken, een ruïne sinds 1945 toen de Duitsers het fort opbliezen. Bijzonder is ook de openstelling van kasteel Waardenburg. Op een steenworp afstand is ook de Waardenburgse molen te bezichtigen. In Neerijnen is in de kasteeltuin te zien hoe het gesteld is met de groei van de pompoenen.

Volledig scherm Slot Loevestein is 10 september na reservering gratis te bezoeken. © BD



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.