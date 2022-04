Meer gas uit het Munnikenland? De tijd lijkt er rijp voor

Drie jaar later staat Europa in brand en is gas uit Rusland, waar we nog voor een belangrijk deel afhankelijk van zijn, geen vanzelfsprekendheid meer. De prijs van gas is tot recordhoogte gestegen, van rond de 80 cent per kuub in oktober 2021 tot wel 3 euro in maart. ‘Er lijkt geen rem op te zitten’, meldt Joris Kerkhof , energie-expert bij vergelijkinssite Independer in zijn blog. Zoeken naar een nieuw energiecontract kan tijdelijk niet. En bij elke overstap is sowieso een hogere prijs te verwachten.