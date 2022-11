Met vernieuwd Mgr. Zwijsenplein krijgt Kerkdriel een mooier dorpshart: ‘Kan weer vijftig jaar mee’

IN MEMORIAM Oud-politieman en bewaker van de Nachtwacht Henk Egberts (102) overleden

ROSSUM - Oud-marechaussee en politieman Henk Egberts is op 102-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg in de oorlog als straf de opdracht om in de Sint-Pietersberg opgeborgen kunstschatten te bewaken.

12 november