Michiel Alexander de Raaf nieuwe wethouder namens Samen Sterk Maasdriel

Hoger beroep in zaak handgra­naat Kerkdriel; Doodsangst voor oude bekenden weerhoudt verdachte om namen te noemen

ARNHEM/KERKDRIEL - Als er één ding duidelijk werd in de zitting van het gerechtshof in Arnhem in de zaak rond de handgranaat in Kerkdriel, dan is het dat de verdachte Marouan T. doodsbang is. Bang voor mensen met wie hij eerder goed overweg kon. Wie de bekende is voor wie T. in januari 2020 een rouwkaart fotografeerde en met wie hij naar Kerkdriel reed, dat durft hij nu niet meer te zeggen. ,,Ik weet waartoe hij in staat is.”

