Natuurbrand Nederhemert-Zuid snel onder controle

De Ring bijna klaar voor nog onbekende groep asielzoe­kers; sober verblijf maar in ieder geval een bed

ZALTBOMMEL - Vanaf maandag krijgen maximaal 65 asielzoekers onderdak in de voormalige sporthal De Ring in Zaltbommel. Bezorgde en soms boze buurtbewoners namen alvast een kijkje en hadden vragen te over.

15 juli