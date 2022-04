Negen lintjes in Zaltbommel: fietsfanaat en oud-Kamerlid onder de gelukkigen

ZALTBOMMEL - Na maanden voorbereiding en geheimhouding is het deze dinsdag weer zover: lintjesregen in Zaltbommel. Negen inwoners worden om hun bijzondere verdiensten aan de maatschappij in het zonnetje gezet: van een chauffeur voor hulptransporten naar Oost-Europa tot de voorzitter van de gymvereniging.

Cornelis van Bruchem uit Bruchem is met recht een supervrijwilliger voor de lokale hervormde kerk als diaken, lid van het bestuur van zorgcentrum 't Slot en penningmeester in het college van Kerkrentmeesters. Ook is hij voorzitter van de Bruchemse christelijke bibliotheek. Verder is Van Bruchem lid geweest van de Eerste Kamer namens de huidige ChristenUnie en was hij in 1999 een korte periode wethouder in de gemeente Zaltbommel.

Sinds 1977 is Suzanne Duijzer-Kant uit Brakel een geliefd vrijwilliger bij de EHBO en het Rode Kruis. Zo zit ze in het bestuur, helpt ze bij evenementen en zorgt ze dat de financiën op orde zijn. Daarnaast heeft Duijzer-Kant gedurende een jaar een geleidehond opgevoed en was ze mantelzorger voor haar schoonmoeder.

Luisterend oor

Iedereen moet een kerkdienst kunnen bijwonen of digitaal volgen. Daarvoor zet de Zaltbommelse Bea Flierman, als sinds 1992 vrijwilliger voor de Protestantse Kerk Nederland, zich in. Daarnaast gaat ze wekelijks op bezoek bij ouderen die daar behoefte aan hebben. Ook doet ze vanuit de kerk vrijwilligerswerk bij De Vaste Burcht in Rossum. Ze drinkt koffie met de bewoners, maakt een praatje en biedt een luisterend oor.

Bij Flierman thuis is het dubbel feest: ook Hans Golverdingen, haar partner, mag een lintje in ontvangst nemen. Al sinds de oprichting in 1977 is hij vrijwilliger bij Stichting Wielersupport Zaltbommelse Renners als verkeersregelaar en materiaalman. Ook helpt Goverdingen bij zorgorganisatie Prezzent en 's Heeren Loo mensen met een beperking, met bijvoorbeeld klusjes of vervoer.

Een dubbele decoratie voor Jacob Gijben uit Nieuwaal. Na zijn titel als vrijwilliger van het jaar 2021 in het dorp, krijgt hij nu ook een lintje uitgereikt voor zijn grote betrokkenheid bij de EHBO-vereniging in Gameren. Tevens hielp hij bij meerdere evenementen, zoals de Samenloop voor Hoop in Hedel en diverse sportdagen, als vrijwilliger en verkeersregelaar

Rommelmarkt

Kees van Heijkop uit Nederhemert is al ruim 30 jaar vrijwilliger voor Dorcas, een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor rijdt hij al jarenlang als vrijwillig chauffeur naar Oost-Europa om goederen te bezorgen. Ook was hij diaken voor de lokale hervormde gemeente, springt hij bij de plaatselijke rommelmarkt bij en helpt hij bij contactmiddagen voor ouderen.

Al zeven jaar is Koos Maissan uit Zaltbommel voorzitter van de gymvereniging 50+. Hij beheert de contacten met de gemeente en steekt zieken een hart onder de riem. Tevens is hij sinds 1992 bestuurslid en voorzitter van de Stichting Beheer Vermogen Voormalige Weeshuizen Zaltbommel. Maissan zorgt ervoor dat financiële bijdragen niet aan de strijkstok blijven hangen en zet zich in voor verhuur van het pand en verpachting van de percelen.

Plaatselijke scouting

Een begrip in de landelijke pasvormen schoenenbranche: dat is Peter Vonk uit Zaltbommel. De mede-eigenaar van Hoevens schoenenspeciaalzaak zet zich al sinds 1997 in om de branche landelijk te verbeteren en te promoten. In die hoedanigheid was hij mede-oprichter van het schoenenplein op de 50plusBeurs in Utrecht. Ook was Vonk actief bij de plaatselijke ondernemersvereniging en scouting.

Wie aan wielrennen in Zaltbommel denkt, kan niet om de Stichting Wielersupport Zaltbommelse Renners heen. Geert Vos uit Zaltbommel is sinds de oprichting in 1977 daarbij actief: als bestuurslid, penningmeester, secretaris, organisator en controller. Ook is Vos penningmeester en secretaris bij de groep verkeersregelaars die uit de stichting is voortgevloeid.

Peter Vonk mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen; de rest Lid in de Orde van Oranje Nassau.



