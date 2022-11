Niemand kan meer om armoede in Zaltbommel heen; voedselkast in gemeentekantoor

‘De producten in deze kast zijn voor iedereen’, kan ‘iedereen’ lezen op het briefje op een van de kastdeuren. Maar ‘iedereen’ weet ook dat het niet de bedoeling is om voor de lol de pot pindakaas, de conserven, het doosje tampons of de salmiaksnoepjes te pakken. Iedereen die iets over heeft - over heeft voor een ander misschien wel - mag dat in de kast zetten. En wie iets pakt, ziet ook dat het Buurtteam hulp kan bieden.