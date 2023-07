Niet genoeg geld voor eerste editie van huiskamerfestival Broadway in Bommel

‘Gewoon’ knikkeren saai, of zin in wat anders? Dan knikker­baan bouwen en racen maar tijdens de ZinderZo­mer­Week

Heb jij een spetter of een kattenoog? En spelen we om ukkies of leggen we allebei een bonk in? Wie weet waarover dit gaat, heeft zich vroeger vast suf geknikkerd. In het putje, was meestal de bedoeling op het schoolplein. Maar dat kan spannender. Racen, op een echte knikkerbaan. Maar dan moet je die wel eerst maken.