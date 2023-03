Niet overal is de BBB de grootste, in Zaltbommel wint de SGP

UPDATE Ruim kwart van stemmen in Maasdriel voor de partij van Caroline; nog 3 procent kiezers ziet Forum zitten

ZALTBOMMEL/ARNHEM - Waar Forum voor Democratie vier jaar terug met acht zetels het provinciehuis in Arnhem binnen denderde, zo gaat het dit jaar met BBB. En dat is zachtjes uitgedrukt. De Gelderse partijgenoten van Caroline van der Plas konden ook in Arnhem feest vieren.