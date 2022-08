Nieuw gezondheidscentrum Zaltbommel komt er, maar het was kantje boord

ZALTBOMMEL - Het gezondheidscentrum tegenover winkelcentrum Portage in Zaltbommel komt er, maar in sterk afgeslankte vorm. Uiteindelijk is het gelukt om de plannen rond te krijgen, maar het is ‘een zeer moeizaam traject gebleken’.