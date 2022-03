Nieuwe school Kentalis voltooit Zaltbommelse onderwijsboulevard

Leeftijdsgenoten

Tot op heden krijgen de leerlingen vooral onderwijs met andere leerlingen met een gehoorbeperking. Mohammed (19) uit Midddelburg kijkt ernaar uit om zich op de reguliere scholen te mengen met leeftijdsgenoten. ,,Als doven zitten we vaak bij elkaar. Maar het is ook fijn om meer naar buiten te kunnen. Later moet je natuurlijk ook met iedereen kunnen omgaan.

Een andere belangrijke reden om naar Zaltbommel te verhuizen is de locatie. Zaltbommel ligt centraal in het land en is goed bereikbaar per trein. Belangrijk voor Kentalis met leerlingen uit heel zuid- en midden-Nederland. Nu worden leerlingen meestal met een busje naar Sint-Michielsgestel gebracht. ,,Dat is soms saai, want vaak zit je alleen. Dadelijk kan je de trein pakken en zelfstandig reizen met vrienden’’, zegt Lavin (17), die in Naarden woont.