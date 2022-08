Nieuwe stichting bepaalt wie speelt in de Sint-Maarten, én in de muziektent

ZALTBOMMEL - Wie in de toekomst wil optreden in de muziektent op de Zaltbommelse stadswallen, zal zich moeten melden bij de Stichting Cultuurcluster Zaltbommel. Dat is binnenkort de opvolger van de Stichting Sint-Maarten. De nieuwe organisatie gaat zich bezighouden met samenstelling van programma’s voor De Poorterij en de Sint-Maartenskerk.

In november vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om de Sint-Maartenskerk over te nemen van de Protestantse Gemeente Zaltbommel. Voor de kerkgemeente is het gebouw niet te betalen. Na overdracht gaat de PKN-gemeente de kerk huren voor diensten. Daarnaast wilde de raad dat werd uitgezocht hoe de programmering zou moeten gebeuren van culturele activiteiten in een nieuw te bouwen Poorterij in de Waluwe in combinatie met de kerk in de binnenstad.

Hybride

Voor die constructie, door de gemeente de hybride variant genoemd, is een nieuwe organisatie nodig. Die krijgt dus de naam Stichting Cultuurcluster Zaltbommel mee met als interim-directeur Ivo van Harmelen. Die geeft momenteel leiding aan De Poorterij.

De afgelopen maanden heeft het college gesproken met het bestuur van de Protestante Gemeente Zaltbommel. Dat overleg ging over de voorwaarden rond de overname van de Sint-Maartenskerk en Het Anker, het kerkgebouw van de PKN-gemeente aan de Vergtweg. Nu het zomerreces voorbij is zullen de overeenkomsten worden getekend. De Sint-Maartenskerk komt dit najaar in bezit van de gemeente. Overdracht van Het Anker gebeurt als de verbouwing in of aan de Sint-Maartenskerk is afgerond en de protestantse gemeente is verhuisd.

Rond deze tijd ontvangt de gemeente ook de uitkomsten van de onderzoeken naar de Sint-Maartenskerk. Karel Emmens uit Zaltbommel heeft onderzocht wat de speelruimte is voor ontwikkelingen in of bij de kerk.

Gevolgen voor het orgel

Het GeluidBuro, een ingenieursbureau uit Haarlem, heeft de huidige akoestiek van de kerk vastgelegd. Het bedrijf is gespecialiseerd in het geluid in kerken. De nulmeting wordt gebruikt om te onderzoeken wat de gevolgen van de diverse plannen zijn voor het monumentale Wolfferts-Heijnemanorgel. Orgelkenner Aart Bergwerff, al tien jaar organist van de Grote Kerk in Breda, sprak daarover in november vorig jaar al zijn zorgen uit. ,,Als je bij de verbouwing fouten maakt, zijn die nooit meer te herstellen.’’

De komende weken zal de gemeente ook architecten gaan zoeken. Die kunnen op basis van de uitgevoerde onderzoeken hun visie geven op de ontwikkeling van de Sint-Maartenskerk. De onderzoeken spelen ook een belangrijke rol bij de keuze of er in of bij de kerk wordt gebouwd. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk een beslissing over nemen.



