NIVO-Sparta voor het eerst gastheer voor Bommel Beachvolley

ZALTBOMMEL - Bommel Beachvolley is dit Pinksterweekend terug van weggeweest. Niet in de binnenstad van Zaltbommel, maar op het terrein van voetbalvereniging NIVO-Sparta.

Op zondag 5 en maandag 6 juni strijden 60 teams op het tijdelijke strand dat wordt aangelegd op sportpark De Watertoren. Op het spel staat de Bommel Beach Bokaal.

Op beide dagen is er een apart veld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen die de sport onder de knie willen krijgen, kunnen er maandag 6 juni deelnemen aan een volleybalclinic, gevolgd door een toernooi.

Op beide dagen is het terrein vanaf 10.00 uur open. De wedstrijden beginnen een uur later. Tijdens de lunchpauze is er een touwtrekwedstrijd. Zondagavond zijn deelnemers en aanhang welkom bij de barbecue, met deejays die voor de sfeer gaan zorgen.

De organisatie van het evenement is in handen van volleybalvereniging Phoenix. De club probeert met het toernooi mensen te interesseren om een kijkje te komen nemen in de splinternieuwe sporthal De Sportwaard aan de Oude Bosscheweg.

Het beachvolleybaltoernooi van VV Phoenix is al jaren een begrip in Zaltbommel. Al zeker 20 jaar geleden werd het toernooi gehouden. Met tien vrachtwagens vol zand werd de Markt omgetoverd tot een strandvolleyveld. Door corona kon het evenement twee jaar op rij niet doorgaan.

Volgens de club zijn er voor teams nog enkele plekken open voor deelname op maandag. Dat kost 40 euro per team. Ook is er voor de volleyclinic van maandagochtend nog ruimte voor jonge deelnemers. Dat kost 5 euro per kind.



