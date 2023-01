Nog een keer ploeteren door de modder: deze maand ook Maas Cross in Kerkdriel

KERKDRIEL - Liefhebbers van het veldrijden komen deze maand aan hun trekken in de Bommelerwaard. Naast het NK Veldrijden op 14 en 15 januari in de uiterwaarden van Zaltbommel is er op zaterdag 28 januari de Maas Cross in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel.

Het beloven spectaculaire wedstrijden te worden, want beide parcoursen liggen buitendijks en zijn door de recente regenval nat. In deze gebieden bestaat de bodem voor een deel uit vette rivierklei, die nu glibberig is.

De voorbereidingen voor het NK Veldrijden in Zaltbommel zijn inmiddels in volle gang. Vanaf maandag 9 januari heeft dat al gevolgen voor het verkeer in de binnenstad. Op verschillende plaatsen gelden parkeerverboden en wegafsluitingen. De waarschuwingsborden daarvoor staan al klaar.

Later deze maand zijn Kerkdriel geen verkeersmaatregelen nodig. De tweede editie van de Maas Cross is kleiner en zal veel minder publiek trekken dan het NK. Bovendien ligt het parcours wat verder van de dorpskern. De organisatie is in handen van plaatselijke wielervereniging De Trillende spaken. De Maas Cross is bedoeld voor veldrijders en mountainbikers en maakt deel uit van een combiklassement. De wedstrijd is namelijk gekoppeld aan de reeds in december verreden Neswaarden Cros in Aalst en de geplande Lithse Ham Cross op 4 februari.

Het NK Veldrijden in Zaltbommel begint zowel zaterdag als zondag om 9.30 uur. De toppers (elite en beloften rijden op zondagmiddag. De Maas Cross in Kerkdriel wordt in één dag afgewerkt. Dit evenement begint om 14.00 uur.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.