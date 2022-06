OM eist TBS met dwangverpleging voor ‘psychotische’ messentrekker Velddriel

De man was in de avond van 14 juli 2021 met twee messen het huis aan de Voorstraat binnengestormd. Op een slaapzaal trof hij het slachtoffer, die nog in bed lag na een nachtdienst. ‘Ik moet dit doen’, zei hij in het Pools. Hij tikte het slachtoffer drie keer op de schouder en bij de derde tik stak hij twee keer met het grootste vleesmes. Hij bleef even rustig staan kijken en verdween toen, nadat hij het vleesmes op tafel had laten liggen.