Ondanks wietkwekerij gaat woning in binnenstad Zaltbommel niet op slot

Van Maaren had de woning wel kunnen sluiten. Die bevoegdheid heeft hij op grond van de zogeheten Wet Damocles, waarbij drugspanden ter afschrikking soms vele maanden dicht gaan en zelfs verzegeld worden. De woning betreden is in dat geval strafbaar.

De gemeente somt een aantal redenen op waarom er de noodzaak er niet is om het pand aan de Gasthuisstraat op slot te doen: de hennepkwekerij was nog niet in bedrijf en er zijn geen henneptoppen aangetroffen. Verder heeft de politie de zaak in onderzoek.

Belangrijkste reden is dus dat het om een huurwoning van een van de corporaties gaat. Vanwege het tekort aan woningen is het belang hoog dat de corporatie het huis beschikbaar heeft voor verhuur. De huurder die de woning huurde op het moment dat de kwekerij werd aangetroffen keert niet terug op het adres. Corporaties tolereren geen enkele wietplant, productie van drugs of voorbereiding daartoe in een huurwoning. Bij ontdekking wordt het huurcontract ontbonden.

De wietkwekerij kwam in mei aan het licht na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Drugsoverlast en ondermijnende criminaliteit, zoals het kweken van wiet, hebben in het veiligheidsbeleid van de gemeente de hoogste prioriteit.

