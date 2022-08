Ontbijten tussen de hopstaken op eerste oogstfeest van De Capreton

WELL - De dag beginnen met een ontbijt tussen de metershoge hopplanten. Dat kan op 10 september bij de aanvang van het eerste oogstfeest van vereniging De Capreton. De ontbijttafel in kwekerij Het Hopland bij Well staat vanaf 9.00 vol met streekproducten.