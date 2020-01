Onvoldoende bescherming tegen hoogwater: dijken moeten wéér op de schop

Om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen mogelijk extreem hoogwater, moet 1000 van de ruim 3500 kilometer dijken in ons land worden aangepakt.



Aan de kust, maar ook langs de rivieren. En dat terwijl er sinds het hoogwater van 1995, toen de rivierdijken op springen stonden, 250.000 mensen moesten evacueren en grote stukken land en zelfs de snelweg A2 onder water stonden, miljarden guldens en euro’s in waterveiligheid zijn gestoken.



Dat de boel nu toch weer overhoop moet, heeft volgens Van Nieuwenhuizen vooral te maken met de klimaatveranderingen. ,,We moeten onze dijken voorbereiden op een hogere zeespiegel, en op extreem weer met veel water in korte tijd.” Maar ook de nieuwe veiligheidsnorm speelt een rol. Om die te halen, ligt er nu een programma tot 2050 en staat nog voor 7 miljard aan dijkverbetering op de rol.