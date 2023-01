Ook huurwoningen bij nieuwe Wielewaal

Echt heel oud is woonzorgcentrum De Wielewaal nog niet: zo’n dertig jaar. Maar het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo wil BrabantZorg graag een gebouw, waarin ouderen binnen de muren van het complex niet meer hoeven verhuizen wanneer meer zorg nodig is. Dat lukt niet met een verbouwing en daarom is gekozen voor nieuwbouw.

Aantallen

Tijdelijk in units

Wanneer het werk gaat beginnen, is nog niet bekend. Eerst moet de lopende bestemmingsplanprocedure worden afgerond. Hoe snel dat gaat, is afhankelijk van de reacties uit de omgeving. Bezwaren kunnen voor vertraging zorgen. Pas wanneer het bestemmingsplan definitief is, kan initiatiefnemer Woningstichting Habion aan de slag.

De sloop en de bouw zullen een jaar of twee in beslag nemen. Voor de huidige bewoners is dat een ingrijpende periode. Zij zullen tijdelijk moeten verhuizen. Naar Leerdam, was aanvankelijk de bedoeling. Maar dat voornemen leidde tot grote onrust. De bewoners willen in hun vertrouwde omgeving blijven. Daarom is besloten om in Zaltbommel tijdelijke huisvesting voor de Wielewaal te realiseren. Waar dit tijdelijke zorgcentrum, dat zal bestaan uit units, gaat komen is nog niet bekend.