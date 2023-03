Ook in Arnhem feest voor BBB

ZALTBOMMEL/ARNHEM - Waar Forum voor Democratie vier jaar terug met acht zetels het provinciehuis in Arnhem binnen denderde, zo gaat het dit jaar met BBB. De Gelderse partijgenoten van Caroline van der Plas konden ook in Arnhem feest vieren.

De opkomst was in Gelderland opnieuw hoog, net als het landelijk gemiddelde. In Maasdriel was het in het stembureau in het gemeentehuis zo druk, dat de gemeente kiezers opriep via Twitter om te gaan stemmen in sporthal De Kreek of in verzorgingshuis De Leyenstein. De opkomst in Maasdriel voor de Statenverkiezingen was 59,1 procent van de kiesgerechtigden. Voor het waterschap stemden iets minder mensen, maar nog altijd 53 procent. Zaltbommel had woensdagavond nog geen opkomstpercentages paraat.

Voor de Bommelerwaardse kandidaten Daniëlle van der Wiele en Elke Smulders, de nummers twee van respectievelijk BVNL en D66, pakten de verkiezingen heel verschillend uit. Smulders lijkt verzekerd van een zetel in Provinciale Staten. Voor BVNL was het bij het ter perse gaan van deze krant nog niet duidelijk welke kant het op zou gaan. In Gelderland waren tegen half twaalf zelfs de stemmen uit de kleine gemeente Rozendaal nog niet geteld. Dat is landelijk vaak een van de eerste gemeenten die verkiezingsuitslagen kunnen melden.

Geen reactie

Van der Wiele wilde geen reactie geven, na publicaties in deze krant over haar partij. Smulders liet weten dat ‘de stemming nog goed is’. ,,We hopen na vanavond met de partijen aan de slag te kunnen die óók de stiksto doelen willen behalen en woningen willen bouwen. We zijn enthousiast en gedreven.”

Het ongeduld in het provinciehuis in Arnhem was groot. Lijsttrekker Peter Kerris van de PvdA was gespannen, dat erkent-ie meteen. ,,Wachten is niet mijn sterkste punt. Ik wil de uitslag nu gewoon weten”, liet hij in de loop van de avond weten, nadat ‘de linkse wolk’ het goed bleek te doen.

Kerris, de afgelopen jaren gedeputeerde voor de sociaal-democraten, hoopt op winst en dat zit erin, denkt hij. ,,De trend in het land is positief voor de PvdA.”

Caroline van der Plas zei rond middernacht voor de camera van Omroep Gelderland dat het voor BBB in Gelderland wel eens net zo zou kunnen verlopen als in buurprovincie Overijssel. Daar behaalde haar partij, volgens de exitpolls, meer dan 30 procent van de stemmen. Van der Plas ziet BBB ook wel deel gaan uitmaken van Gedeputeerde Staten. ,,We willen meeregeren om Gelderland een duwtje te geven richting gezond verstand.”