Op de fiets naar school? Jongeren uit Maasdriel moeten best lang pendelen

De tijd dat Kerkdriel zelf een middelbare school had, is al lang geleden. Van de Paulus Mavo aan de Hohorst bleef een dependance van de Frederik Hendrik Mavo over, maar die sloot begin deze eeuw de deuren, tot grote teleurstelling van de gemeente.

Half uur

En dus moeten de scholieren vanaf hun twaalfde jaar elders hun heil zoeken als het om het vervolgonderwijs gaat. Fietsen naar de dichtstbijzijnde vestiging van het Pax, de VBO-school in Beneden-Leeuwen, neemt vanuit Kerkdriel met een normale fiets anderhalf uur in beslag. Zaltbommel ligt meer voor de hand. Vanuit Kerkdriel is dat iets meer dan een half uur fietsen. En voor wie vanuit Hedel in Den Bosch naar school gaat is het, bijvoorbeeld naar het Van Maerlant aan de Onderwijsboulevard, ook maar een half uurtje pendelen.

De gemiddelde fietsafstand naar school is in beeld gebracht door de Fietsersbond, DUO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit dat overzicht blijkt dat de jongeren in Maasdriel zich in het gezelschap bevinden van hun leeftijdgenoten in de gemeenten Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en Tholen (Zeeland). Toch heel wat minder centraal gelegen dan de Maasdrielse dorpen.

De top 3

De Zeeuwse jongeren hebben het sowieso zwaar te verduren qua afstand tot school. Koploper is de gemeente Noord-Beveland met 11,5 kilometer, Borsele staat op plek 4 met 9,1 kilometer. En nog even vergeleken met buurgemeente Zaltbommel: 3,1 kilometer. De top drie bestaat naast Noord-Beveland uit twee Limburgse gemeenten: Vaals (10,7 kilometer) en Bergen (10 kilometer).



