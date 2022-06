Open dag Brandweer Zaltbommel draait om het eeuwfeest; demo's met antiek materieel

De Sint-Maar­ten is niet langer schor; de Grote Van Trier beiert weer loepzuiver

ZALTBOMMEL - Met een korte ceremonie in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel is de Grote Van Trier deze dinsdag officieel ingeluid. De zwaarste luidklok van de Sint-Maarten was op 19 april weer teruggehangen na het herstel door Koninklijke Eijsbouts uit Asten.

17 mei