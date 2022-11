Opnieuw ‘groot incident’ in Haaften: deur en ruit van woning vernield, omwonenden spreken van knal ‘die vloer deed trillen’

Man uit Zaltbommel komt om bij nachtelijk ongeval in Culemborg

CULEMBORG - Bij een ongeluk op de N320 in Culemborg is deze week een man uit Zaltbommel om het leven gekomen. Het ging in de nacht van woensdag op donderdag rond 01:15 uur mis, ter hoogte van het viaduct van de Parallelweg Oost.

