Oppositie Maasdriel wil daags voor verkiezingen extra raad over verkoop camping Maaszicht

KERKDRIEL - De verkoop van camping Maaszicht in Kerkdriel aan EuroParcs in september 2019 is, op de valreep voor de verkiezingen, nog voer voor een extra raadsvergadering. De oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA/GroenLinks trekken uit stukken over de verkoop die ze in mochten zien de conclusie dat het college van Maasdriel EuroParcs bij de deal voor circa 3,8 miljoen euro heeft bevoordeeld.

Zonder uit de school te klappen over de vertrouwelijke stukken hebben de samenwerkende partijen dat vastgesteld door de inhoud te combineren met openbare informatie van het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Dat leverde, zo staat te lezen in een persbericht van de partijen, ‘een bijzonder beeld’ op.

Snelle waardestijging

,,Wij kunnen uit de informatie niet anders concluderen dat door of namens burgemeester en wethouders erg onzorgvuldig met het algemeen belang is omgegaan", schrijven de partijen in het verzoek om de extra vergadering. Die onzorgvuldigheid zit hem, zo melden ze in de ‘zeer snelle waardetoename van Resort aan de Maas BV nog voor de realisatie van een stukje van het vakantiepark’. Die waardestijging is, menen VVD, D66 en PvdA/GroenLinks ‘alleen door het bijna om niet weggeven van de grond verklaarbaar’. Daarbij gaat het om 23.800 euro voor 12,7 hectare grond.

Burgemeester Henny van Kooten heeft sinds 2019 herhaaldelijk benadrukt dat de verkoop van de camping Maasdriel een hoop ellende heeft bespaard. De manier waarop er is doorgepakt, verdient de schoonheidsprijs niet, zo gaf hij ook nog ruiterlijk toe in de vergadering van 24 februari. Daarbij doelde hij op de wijziging van het bestemmingsplan binnen twee dagen om de verkoop mogelijk te maken. Maar als Maasdriel dat niet had gedaan, dan zou de gemeente 10 jaar en vele miljoenen verder zijn geweest om de problemen op te lossen, aldus de burgemeester die de kwestie in portefeuille heeft.

De stukken die ter inzage liggen maken deel uit van het zogeheten Bibob-advies van het RIEC Oost-Nederland. Het RIEC houdt zich bezig met ondermijning en advisering van gemeenten op dat gebied. Bureau Bibob is de organisatie die onderzoekt of er bij investeringen sprake is van verdachte geldstromen. Het document is strikt vertrouwelijk.

Combinatie van informatie

De partijen komen op grond van de combinatie van openbare en geheime informatie tot een rekensom waar de 3,8 miljoen uit voortkomt. In de extra vergadering willen ze van het college horen of hun berekening klopt. En van de andere fracties wil de oppositie horen of de informatie tot een ongewenst beeld leidt van het handelen van het Maasdrielse gemeentebestuur.

Saillant detail is dat de datum waarop de stukken voor de raad ter inzage zijn gelegd de allerlaatste dag is waarop dat voor deze raad mogelijk was. De extra raad zou 10 maart moeten worden belegd.



