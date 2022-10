Oppositiepartijen willen snel oplossing voor woonarken Kerkdriel en Alem; bewoners moeten nog dit jaar weg

Het is zover: de Laarstraat in Velddriel wordt aangepakt en opgeknapt

VELDDRIEL - Een vurige wens van de Dorpsraad Velddriel gaat in vervulling. In 2023 krijgt de Laarstraat een flinke opknapbeurt. Hard nodig, vond de dorpsraad al een hele poos, want de weg is niet veilig voor fietsers en voetgangers.

11 oktober