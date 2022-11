Oud-burgemeester van Maasdriel Ada Boerma geridderd

AMMERZODEN/GOUDA - Ada Boerma-van Doorne uit Ammerzoden is maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Boerma ontving de onderscheiding in Gouda tijdens haar afscheid als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.

Boerma was van 2007 tot 2010 burgemeester van Maasdriel. Ze ontving de onderscheiding omdat zij zich al jaren vrijwillig inzet voor verschillende organisaties en verenigingen. Naast eerder genoemde vereniging zet ze zich ook nationaal en internationaal in voor het CDA, onder meer bij het Steenkamp Instituut - het wetenschappelijk bureau van de partij - en de Eduardo Frei Foundation, opgezet na de val van de Muur om de relatie met landen in Midden- en Oost-Europa te verbeteren. Hierbij zet zij zich nadrukkelijk in om jongeren en vrouwen actief bij de politiek te betrekken.

Hervormde gemeente Well-Ammerzoden

Ook Rotary Zaltbommel en de Hervormde gemeente Well-Ammerzoden sloten zich aan bij ondersteuningsverklaringen voor de Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast is Boerma betrokken bij de Stichting Entente Florale, die groen in de openbare ruimte stimuleert.

Ada Boerma-van Doorne was een aantal jaren wethouder in de gemeente Winschoten. Van 2001 tot 2007 was zij burgemeester van Rozendaal, de kleinste gemeente van Gelderland. Op 30 november 2007 werd ze benoemd tot burgemeester van Maasdriel, kort na het vertrek van Jack Mikkers naar de gemeente Veldhoven. In 2010 legde zij haar werkzaamheden vanwege gezondheidsredenen neer en werden haar taken overgenomen door waarnemend burgemeesters Arno Frankfort en vervolgens Dick de Cloe. Op 1 oktober 2012 ging mevrouw Boerma-van Doorne met pensioen.

Beiaardcultuur

Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel reikte de onderscheiding maandag uit in Gouda. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging is opgericht in 1918 met als doel het beschermen, bewaren en verspreiden van de beiaardcultuur.



