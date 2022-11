Oud-politieman en bewaker van de Nachtwacht Henk Egberts (102) overleden

Henk Egberts kwam als Marechaussee in 1941 naar Zaltbommel. Na overplaatsing naar Hedel kreeg hij een conflict met een ‘Jan Hagel’, een lid van de WA, de paramilitaire tak van de NSB. Dat leidde tot strafoverplaatsing naar Maastricht. Na de oorlog was Egberts postcommandant in Hurwenen, Rossum en Heerewaarden. Hij werkte 40 jaar voor de Rijkspolitie.

Egberts werd op 12 juli 1920 geboren in het Overijsselse Ommen, waar hij opgroeide. Meer dan 60 jaar woonde hij met zijn vrouw Zus van den Anker en hun gezin in Kerkdriel. Zij was de dochter van de Drielse brandweercommandant. Later woonden ze met zijn tweeën in Rossum. Na een val waarbij hij zijn heup brak, woonde hij in zorgcentrum Sint-Joris in Oirschot. Egberts is zaterdag in Rossum begraven.