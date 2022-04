Oud-topatleet Greg van Hest doet mee aan Two Rivers Marathon in de Bommelerwaard; ‘Ik vind het nog steeds leuk om te rennen’

Leren in Alem doe je vooral in de buiten­lucht; Odradas­chool bijna officiële buiten­school

ALEM - De Sint-Odradaschool in Alem heeft geheid het mooiste schoolplein van de Bommelerwaard. Een plein waar de leerlingen naar hartenlust kunnen ravotten. En tegelijkertijd is het ook een plek om te leren. Lessen in de buitenlucht zijn er bij de kleine school de gewoonste zaak van de wereld. En het plein is nu helemaal af.

8 april