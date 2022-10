Overname bunkerschepen Slurink is wat ACM betreft akkoord

Buren in gesprek met voetbalver­e­ni­ging HRC ’14 over activitei­ten in nieuw clubgebouw

DEN HAAG/ROSSUM - Buurtbewoners van het nieuwe voetbalcomplex van HRC ’14 in Rossum zijn in gesprek met de voetbalvereniging over wat er straks allemaal wordt toegelaten in het nog te bouwen clubhuis annex dorpshuis aan de Maarten van Rossumweg.

25 oktober