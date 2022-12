Plan voor 25 camperplaatsen Zandmeren valt goed bij college Maasdriel

Eigenaar en initiatiefnemer Brinkhoff kan nog geen duidelijkheid geven wanneer de camperplaatsen klaar zullen zijn. ,,Daar is het nog te vroeg voor, de procedure moet nog starten.” De ondernemer is al sinds 1994 actief in het recreatiegebied. Hij zegt dat de ervaring hem in de loop der jaren heeft geleerd dat het verstandig is om te wachten tot de benodigde vergunningen binnen zijn.

De eerste stap is er in ieder geval, nu burgemeester en wethouders van Maasdriel hebben besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan van Brinkhoff. Het besluit past in het beleid van de gemeente om het toerisme langs de Maas te stimuleren door meer te halen uit de ligging van de dorpen aan de rivier en de voorzieningen die er al zijn te verbeteren.

Zo heeft Maasdriel 8 miljoen euro uitgetrokken om De Zandmeren te ontwikkelen. Er zijn ook al plannen om onder meer Strandbad Well te verbeteren.

De Zandmeren bood sinds 2018 plek aan mensen om er met een camper te parkeren. Daar was, onder meer door de Maasdrielse gemeenteraad, in de jaren daarvoor op aangedrongen. Het resulteerde in standplaatsen achter restaurant Brandend Zand. Die ruimte was met name in het voorjaar razend populair.

Momenteel wordt deze ruimte gebruikt voor de bouw van vakantiewoningen van Parc de Maasmeren. In de nieuwe plannen voor de verdere ontwikkeling van De Zandmeren was niet voorzien in parkeerplaatsen met voorzieningen voor campers, zo bleek in juni nog na vragen van het CDA.



