Politie rukt groots uit richting barbecueënde jongeren met balletjespistool

Nieuw leven voor zwerffiet­sen Zaltbommel; Na textiel mikt Elliz in Company op mensen die graag sleutelen

ZALTBOMMEL - Elliz in Company krijgt er een technisch broertje bij. Op 9 juni opent in het voormalige bankgebouw Fiets + Techniek. Daarmee komt een langgekoesterde wens van Elze Frie in vervulling. „Hier hebben we het al drie jaar over.”

21 mei