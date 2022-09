Pontje Neptunus1 na ‘niet het beste’ vaarseizoen alweer in de winterstalling

Update Schuur van champignon­kwe­ker in brand in Velddriel, vrijgeko­men asbest uit dak opgeruimd

VELDDRIEL - In een opslagloods van een champignonkwekerij in Velddriel is maandagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde rond 20.15 uur aan de Koestraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Wel moest vrijgekomen asbest, die in het dak zat, worden opgeruimd.

